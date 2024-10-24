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Известковый налет в барабане стиральной машины: дорогой химии не надо — берем носок и цитрус

Известковый налет в барабане стиральной машины: дорогой химии не надо — берем носок и цитрус

09:28, 24 окт 2024

В регионах с повышенной жесткостью воды бытовая техника подвержена образованию накипи, что может привести к преждевременной поломке. Стиральные машины — не исключение. Накипь, образующаяся в барабане, негативно влияет на работу устройства и может привести к дорогостоящему ремонту.

Однако существует простой и бюджетный способ решения этой проблемы о котором рассказало издание «Белновости». Вместо вызова мастера или покупки специальных средств, можно воспользоваться обычным лимоном.

Для этого необходимо нарезать лимон дольками, поместить их в носок, завязать и отправить в стиральную машину. Затем запустить цикл стирки. Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налет, возвращая барабану первозданный блеск.

Альтернативный метод: для борьбы с накипью можно использовать два стакана 9% уксуса, залитых в барабан перед стиркой.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: лайфхаки стирка
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