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«Нехорошие»: 3 опасных дерева, которые часто сажают у дома — красота не стоит дурных последствий

«Нехорошие»: 3 опасных дерева, которые часто сажают у дома — красота не стоит дурных последствий

09:35, 24 окт 2024

При выборе деревьев для посадки на участке важно учитывать не только их декоративные качества, но и потенциальные проблемы, которые они могут создать. Некоторые виды, кажущиеся на первый взгляд безобидными, способны нанести вред дому, другим растениям и даже здоровью человека.

Ель: Дикорастущие виды ели, в отличие от декоративных сортов, отличаются быстрым ростом и формируют густую крону, создающую плотную тень, губительную для других растений. Мощная поверхностная корневая система ели простирается на несколько метров в радиусе, повреждая фундамент построек, садовые дорожки и проникая на грядки. Попытки обрубить корни могут привести к падению дерева, так как оно лишается естественной опоры.

Американский клен: Это дерево отличается хрупкостью и склонностью к самопроизвольному падению. Кроме того, американский клен очень быстро размножается самосевом, превращаясь в трудноискоренимый сорняк, с которым сложно бороться.

Береза: Хотя береза и считается символом России, ее посадка на участке может иметь негативные последствия. Она обладает высокой способностью к осушению почвы, что делает ее нежелательным соседом для большинства садовых культур. Разветвленная корневая система березы распространяется на значительное расстояние, лишая другие растения влаги и питательных веществ. Кроме того, старые березы склонны к усыханию верхней части кроны, что создает риск ее обрушения при сильном ветре.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: frimufilms на Freepik
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