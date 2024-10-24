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Чистка клавиатуры в домашних условиях: 3 легких способа — справится каждый

Чистка клавиатуры в домашних условиях: 3 легких способа — справится каждый

11:16, 24 окт 2024

Клавиатура компьютера — настоящий магнит для пыли, крошек и прочего мусора. Частое использование компьютера в сочетании с перекусами приводит к загрязнению, из-за которого клавиши начинают залипать или перестают реагировать на нажатие.

Сегодня мы хотим поделиться с вами проверенными способами очистки клавиатуры в домашних условиях. Главное правило — избегать использования влажной тряпки, чтобы не повредить устройство.

Встряхните: Если загрязнение незначительное, просто переверните клавиатуру и аккуратно потрясите, чтобы избавиться от крошек. Затем протрите поверхность между клавишами влажной салфеткой или тканью из микрофибры.

Выдуйте феном: Фен — отличный помощник в борьбе с пылью. Установите холодный режим и слабую мощность, чтобы выдуть загрязнения. После процедуры проверьте работоспособность клавиш.

Используйте сжатый воздух: Специальный баллончик со сжатым воздухом эффективно удаляет пыль и мусор, не требуя снятия клавиш. Этот способ прост и удобен в использовании.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: лайфхаки клавиатура
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