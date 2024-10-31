Гениальное решение для кухни: как быстро наточить нож без специальных приспособлений

09:32, 31 окт 2024

Тупые кухонные ножи способны превратить приготовление пищи в настоящее испытание. Профессиональный повар из Уфы делится простым и эффективным решением этой распространенной проблемы. Валерий Стрыльников раскрыл неожиданный секрет: для восстановления остроты ножей достаточно обычной керамической кружки.

Метод, предложенный шеф-поваром, не требует покупки дорогостоящих точильных камней или других специальных инструментов. Главное преимущество способа заключается в том, что необходимый предмет найдется в каждом доме.

Для успешной заточки следует придерживаться нескольких несложных правил:

Правильный выбор кружки

Возьмите прочную керамическую кружку и расположите ее дном вверх. Устойчивость посуды в этом положении играет важную роль в процессе заточки.

Поиск рабочей поверхности

На донышке кружки обнаружьте неглазурованный участок с шероховатой текстурой. Определить его можно на ощупь — поверхность должна быть немного грубой.

Процесс заточки

Разместите лезвие под углом 20-30 градусов относительно шероховатого края. Плавными движениями проведите ножом по поверхности 5-10 раз с каждой стороны.

Регулярное применение данного способа не только поддерживает ножи в рабочем состоянии, но и делает их использование более безопасным. При этом весь процесс занимает не более десяти минут.

Автор: Семен Подгорный