Домашний уют под угрозой: специалисты назвали комнатные растения, забирающие людскую энергию

10:16, 31 окт 2024

Комнатные растения давно стали неотъемлемой частью домашнего интерьера. Однако не все знают, что некоторые из них могут влиять на энергетический баланс в помещении. Особенно важно учитывать это при размещении цветов в спальне.

Исследования показали, что некоторые популярные комнатные растения обладают способностью поглощать отрицательную энергию. К таким «цветам-вампирам» относятся монстера и розмарин. Специалисты рекомендуют размещать их в гостиной, где регулярно собирается много людей.

Особое внимание стоит обратить на хлорофитум и орхидеи. Эти растения не рекомендуется держать в спальне или детской комнате. Оптимальное место для них — холл или гостиная.

Интересной особенностью обладают папоротники и циперус. Эти растения прекрасно справляются с поглощением излучения от бытовой техники, что делает их идеальными соседями для современных гаджетов.

Для создания спокойной атмосферы в гостиной, где часто происходят семейные обсуждения, отлично подойдут гибискус и аспарагус. Эти растения известны способностью поглощать негативную энергию.

Существует целый ряд растений, которые, наоборот, наполняют дом положительной энергией:

— Герань и фиалка

— Каллисия и традесканция

— Кактусы и алоэ

— Амариллис и пуансеттия

— Цитрусовые растения

— Денежное дерево

— Комнатный гранат

— Фикус

Правильное размещение этих растений поможет создать гармоничную атмосферу в доме.

Автор: Семен Подгорный