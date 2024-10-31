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Домашний уют под угрозой: специалисты назвали комнатные растения, забирающие людскую энергию

Домашний уют под угрозой: специалисты назвали комнатные растения, забирающие людскую энергию

10:16, 31 окт 2024

Комнатные растения давно стали неотъемлемой частью домашнего интерьера. Однако не все знают, что некоторые из них могут влиять на энергетический баланс в помещении. Особенно важно учитывать это при размещении цветов в спальне.

Исследования показали, что некоторые популярные комнатные растения обладают способностью поглощать отрицательную энергию. К таким «цветам-вампирам» относятся монстера и розмарин. Специалисты рекомендуют размещать их в гостиной, где регулярно собирается много людей.

Особое внимание стоит обратить на хлорофитум и орхидеи. Эти растения не рекомендуется держать в спальне или детской комнате. Оптимальное место для них — холл или гостиная.

Интересной особенностью обладают папоротники и циперус. Эти растения прекрасно справляются с поглощением излучения от бытовой техники, что делает их идеальными соседями для современных гаджетов.

Для создания спокойной атмосферы в гостиной, где часто происходят семейные обсуждения, отлично подойдут гибискус и аспарагус. Эти растения известны способностью поглощать негативную энергию.

Существует целый ряд растений, которые, наоборот, наполняют дом положительной энергией:
— Герань и фиалка
— Каллисия и традесканция
— Кактусы и алоэ
— Амариллис и пуансеттия
— Цитрусовые растения
— Денежное дерево
— Комнатный гранат
— Фикус

Правильное размещение этих растений поможет создать гармоничную атмосферу в доме.

Убийца в горшке: эти растения нельзя держать дома

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы советы
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