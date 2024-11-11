Перечислены полезные свойства какао: кое-кому оно может и навредить

15:24, 11 ноя 2024

Исследования показывают, что какао значительно превосходит другие популярные напитки по содержанию антиоксидантов. По данным экспертов «Общественной службы новостей», в 100 граммах какао-порошка содержится 7 граммов этих полезных веществ — существенно больше, чем в чае, вине или кофе.

Особую ценность представляют полифенолы — вещества, защищающие клетки от разрушительного окисления. Они эффективно противодействуют процессам старения организма. Примечательно, что для получения суточной нормы полифенолов достаточно употребить всего 40 граммов порошка какао.

Регулярное употребление какао положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Антиоксиданты улучшают состояние стенок сосудов и способствуют выведению «плохого холестерина». Кроме того, они активизируют работу головного мозга.

В составе напитка присутствует особая аминокислота — триптофан. Она стимулирует выработку серотонина, известного как «гормон счастья». Благодаря этому какао помогает противостоять стрессовым ситуациям.

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов в составе какао укрепляет защитные силы организма. Особого внимания заслуживает содержащийся в напитке хром, который помогает контролировать тягу к сладкому и предотвращает эмоциональное переедание.

При всех своих достоинствах какао может быть противопоказано некоторым людям. В первую очередь это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Напиток стимулирует выработку желудочного сока, что может обострить проблемы при повышенной кислотности или язве желудка.

Также употребление какао нежелательно для людей с подагрой из-за возможного развития аллергических реакций.

Справка. Культура употребления какао насчитывает почти два тысячелетия. Первыми начали выращивать какао-бобы майя — еще в 250 году нашей эры. Позже традицию переняли ацтеки. В Европе этот напиток появился благодаря экспедициям Кортеса в начале XVI века.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru