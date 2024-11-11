Сон полулежа: о каком опасном заболевании может сигнализировать эта привычка

15:33, 11 ноя 2024

Британский кардиолог предупредила о связи сна в полусидячем положении с сердечной недостаточностью.

Необходимость спать в положении полулежа с использованием нескольких подушек может указывать на серьезное заболевание сердца. Об этом предупредила британский кардиолог Рози Годессет в интервью изданию The Sun. По словам специалиста, такая поза часто связана с затрудненным дыханием во время сна.

Основной причиной дыхательного дискомфорта в горизонтальном положении становится накопление жидкости в легких. Этот процесс напрямую связан с нарушениями в работе сердечной мышцы. Как подчеркивает доктор Годессет, людям, предпочитающим спать в приподнятом положении, необходимо пройти обследование у кардиолога.

Особую настороженность должны вызывать случаи, когда человек просыпается с одышкой. В такой ситуации требуется консультация специалиста.

Сердечная недостаточность относится к хроническим заболеваниям, которые невозможно вылечить полностью. При отсутствии своевременного лечения болезнь может привести к летальному исходу. Однако раннее выявление заболевания позволяет существенно минимизировать риск развития тяжелых осложнений.

В основе развития сердечной недостаточности лежит нарушение насосной функции миокарда. При этом состоянии сердце утрачивает способность обеспечивать необходимый для организма метаболический обмен.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Для назначения лечения обратитесь к специалисту.

Автор: Семен Подгорный

Фото: hopkinsmedicine.org