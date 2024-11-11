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«Эффект десяти бананов»: врачи Малышева и Васильев рассказали, опасен ли рентген для здоровья

«Эффект десяти бананов»: врачи Малышева и Васильев рассказали, опасен ли рентген для здоровья

15:36, 11 ноя 2024

Ведущие медицинские эксперты развенчали миф об опасности рентгеновского обследования, сравнив его с употреблением бананов.

Многие пациенты опасаются проходить рентгенологическое обследование из-за страха перед радиацией. Однако ведущие специалисты уверяют: эти страхи напрасны. Об этом рассказали эксперты в эфире популярной программы «Жить здорово!».

Неожиданное сравнение привел главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев.

«Есть бананоэквивалентная доза — единица, говорящая о том, что даже в бананах, в калии, есть некоторая доза облучения. И надо сказать, что десять бананов равно одному рентгеновскому снимку», — пояснил специалист.

Телеведущая и врач Елена Малышева подчеркнула безопасность современной диагностики. По ее словам, рентгенологическое обследование не может стать причиной развития заболеваний. Современное цифровое оборудование в медучреждениях существенно снижает лучевую нагрузку на организм пациента.

Важно знать: рентгенография остается одним из основных методов диагностики в медицине. Этот метод позволяет получать четкие изображения внутренних органов и тканей, что особенно важно в травматологии, хирургии, терапии и стоматологии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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