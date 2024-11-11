«Эффект десяти бананов»: врачи Малышева и Васильев рассказали, опасен ли рентген для здоровья
15:36, 11 ноя 2024
Ведущие медицинские эксперты развенчали миф об опасности рентгеновского обследования, сравнив его с употреблением бананов.
Многие пациенты опасаются проходить рентгенологическое обследование из-за страха перед радиацией. Однако ведущие специалисты уверяют: эти страхи напрасны. Об этом рассказали эксперты в эфире популярной программы «Жить здорово!».
Неожиданное сравнение привел главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев.
Телеведущая и врач Елена Малышева подчеркнула безопасность современной диагностики. По ее словам, рентгенологическое обследование не может стать причиной развития заболеваний. Современное цифровое оборудование в медучреждениях существенно снижает лучевую нагрузку на организм пациента.
Важно знать: рентгенография остается одним из основных методов диагностики в медицине. Этот метод позволяет получать четкие изображения внутренних органов и тканей, что особенно важно в травматологии, хирургии, терапии и стоматологии.