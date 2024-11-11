Россиянам рассказали, как правильно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» — неофициальных сайтов нужно избегать

15:47, 11 ноя 2024

Сбербанк прекращает поддержку устаревших версий мобильного приложения и просит клиентов обновиться до версии 16.1.0.

Крупнейший российский банк уведомил пользователей о необходимости обновления мобильного приложения до версии 16.1.0. Версии 14.6 и ниже вскоре утратят поддержку, сообщает ИА DEITA.RU.

Узнать установленную версию можно в разделе «Настройки», перейдя в подраздел «О приложении». В этом же месте доступна функция обновления программы.

Владельцам устройств на базе Android рекомендуется обращаться к магазину RuStore. Пользователи Huawei могут загрузить актуальную версию через AppGallery, а обладатели Samsung — через Galaxy Store. Клиентам с устройствами на iOS необходимо посетить отделение банка.

Финансовая организация особо подчеркивает: категорически запрещено устанавливать обновления через непроверенные источники. Переходы по случайным ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах могут привести к установке вредоносного программного обеспечения и потере контроля над денежными средствами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru