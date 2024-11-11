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Непроходимые тупицы: ученый Номи назвал группу крови, обладатели которой не отличаются умом и сообразительностью

Непроходимые тупицы: ученый Номи назвал группу крови, обладатели которой не отличаются умом и сообразительностью

23:10, 11 ноя 2024

Влияние группы крови на характер человека стало предметом исследования в Японии. Известный учёный Масахито Номи провёл анализ взаимосвязи между группой крови и особенностями поведения людей.

В ходе работы исследователь изучил множество медицинских карт пациентов, получивших травмы в результате неосмотрительных действий. Значительную часть этой группы составили обладатели второй группы крови, пишет Planet Today.

По данным исследования, люди со второй группой крови отличаются повышенной импульсивностью в принятии решений. При этом, как отмечает Номи, они обладают такими положительными качествами как отзывчивость и трудолюбие. Однако показатели интеллектуальных способностей у них оказались несколько ниже, чем у обладателей других групп крови.

Примечательно, что носители первой группы крови, согласно выводам японского учёного, демонстрируют наиболее высокие интеллектуальные показатели. Отдельного внимания заслуживает наблюдение о влиянии резус-фактора: люди с отрицательным резусом, независимо от группы крови, показывают более высокие результаты по сравнению с обладателями положительного резус-фактора той же группы.


Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Тупой еще тупее-2" (18+)
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