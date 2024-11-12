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Три типа одежды, которые лучше не стирать, а замораживать

Три типа одежды, которые лучше не стирать, а замораживать

09:40, 12 ноя 2024

Эксперты в области ухода за текстилем предлагают обратить внимание на альтернативный метод освежения гардероба — использование морозильной камеры.

По данным издания thevoicemag.ru, низкотемпературная обработка одежды может быть эффективнее традиционной стирки в определенных случаях. Этот метод особенно актуален для деликатных и специфических материалов, требующих особого подхода в уходе.

Джинсовая ткань — первый кандидат на «криообработку». Частые стирки негативно влияют на структуру денима, вызывая его деформацию. Ночь в морозильной камере поможет устранить неприятные запахи и снизить активность бактерий, сохраняя при этом форму изделия.

Особое внимание заслуживает уход за кашемиром — материалом, известным своей чувствительностью к механическому воздействию. При незначительных загрязнениях кашемировые изделия можно освежить, поместив их в морозильную камеру вместо привычной стирки.

Прерна Джайн, владелица клинингового агентства, отмечает еще одно преимущество низкотемпературной обработки:

«Этот метод особенно эффективен для ярких вещей. Воздействие холода способствует закреплению красителя в волокнах ткани, что значительно снижает риск выцветания, характерный при частых стирках».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: bfmtv.com
Теги: советы
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