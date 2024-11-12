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Владельцам Android лучше не обновлять WhatsApp* - ошибка в последней бета-версии полностью блокирует мессенджер

Владельцам Android лучше не обновлять WhatsApp* - ошибка в последней бета-версии полностью блокирует мессенджер

09:49, 12 ноя 2024

Последнее тестовое обновление популярного мессенджера WhatsApp* для операционной системы Android оказалось неудачным, вызвав серьезные проблемы с функционированием приложения.

По информации технологического издания Android Police, бета-версия 2.24.24.5, выпущенная разработчиками в минувшие выходные, содержит критический дефект, делающий невозможным использование мессенджера. Первым о проблеме сообщил пользователь Вайбхав Джайна, столкнувшийся с необычным поведением приложения — при попытке запуска экран устройства приобретал зеленый оттенок, а сам мессенджер не загружался.

Журналисты Android Police провели независимую проверку данного сообщения. В ходе тестирования они подтвердили наличие серьезной проблемы, хотя симптомы несколько отличались: вместо зеленого экрана наблюдалась полная неспособность запустить приложение.

Эксперты в области мобильной разработки подчеркивают, что использование бета-версий на личных устройствах может быть рискованным. Если некоторые ошибки в тестовых версиях ограничиваются незначительными неудобствами, то в данном случае мы наблюдаем пример серьезного сбоя, способного полностью нарушить работу важного коммуникационного инструмента.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.

Автор: Семен Подгорный
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