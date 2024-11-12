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От противной желтой полосы не останется следа: засыпаем в унитаз кухонный порошок и ложимся спать — мы отдыхаем, а он — работает

От противной желтой полосы не останется следа: засыпаем в унитаз кухонный порошок и ложимся спать — мы отдыхаем, а он — работает

09:53, 12 ноя 2024

Надоедливые желтые полосы на сантехнике — признак не столько загрязнения, сколько низкого качества водопроводной воды. При этом удалить такие разводы обычными средствами бывает крайне затруднительно.

Как сообщает телеграм-канал «Дом и быт», существует действенный метод борьбы с подобными загрязнениями, не требующий особых усилий. Для решения проблемы понадобится всего один ингредиент — обычная пищевая сода.

Способ применения прост: перед сном необходимо обдать проблемные места горячей водой и равномерно нанести на них пищевую соду. После этого оставьте средство действовать на всю ночь.

Важное условие: в течение ночи следует исключить пользование санузлом. Утром достаточно протереть поверхность щеткой и смыть водой — желтые полосы исчезнут без следа.

Автор: Семен Подгорный
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