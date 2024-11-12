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Автомеханик рассказал, как правильно пользоваться автомобильной печкой, чтобы не треснуло лобовое стекло — ошибка слишком дорого стоит

Автомеханик рассказал, как правильно пользоваться автомобильной печкой, чтобы не треснуло лобовое стекло — ошибка слишком дорого стоит

09:59, 12 ноя 2024

В зимний период многие автомобилисты сталкиваются с проблемой эффективного обогрева салона. Как правильно использовать печку в холодное время года, чтобы не навредить автомобилю и обеспечить комфортную температуру в салоне? Разбираемся вместе с экспертами.

По данным специалистов «Тарантас Ньюс», принцип работы системы обогрева в автомобиле напрямую связан с температурой двигателя. Автомеханики объясняют: тепло в салон поступает от разогретого мотора, а вентилятор лишь распределяет нагретый воздух по салону.

Важно понимать, что при запуске холодного двигателя температура охлаждающей жидкости остается низкой, поэтому немедленное включение печки не даст желаемого результата. Более того, резкая подача горячего воздуха в промерзший салон может привести к серьезным последствиям — например, появлению трещин на лобовом стекле из-за резкого температурного перепада.

Технические специалисты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма: включать печку только после того, как двигатель прогреется до температуры 40-50 градусов Цельсия. В среднем этот процесс занимает около пяти минут. Такой подход не только обеспечит эффективный обогрев салона, но и поспособствует достижению оптимальной рабочей температуры двигателя, что положительно скажется на его производительности и экономичности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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