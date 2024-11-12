Почему нельзя носить смартфон в кармане зимней куртки: последствия будут неожиданными и неприятными

11:58, 12 ноя 2024

Эксперты предупреждают: хранение смартфона в карманах зимней одежды может серьезно повредить устройство.

Привычка класть мобильный телефон в карман верхней одежды зимой может обернуться серьезными проблемами для устройства. Эксперты предупреждают, что такое поведение существенно сокращает срок службы гаджета.

Специалисты подчеркивают, что карманы зимней одежды совершенно не подходят для хранения чувствительной к температурным перепадам электроники. Отсутствие должной теплоизоляции создает неблагоприятные условия для устройства.

Оптимальным решением станет размещение смартфона в сумке. В этом случае перепады температур оказываются значительно менее выраженными, что защищает устройство от негативного воздействия окружающей среды.

При ношении в кармане телефон подвергается резким температурным колебаниям. Сначала на устройство воздействует мороз, затем, при входе в отапливаемое помещение, резко возникает тепловое воздействие. Подобные циклы могут повторяться несколько раз за одну прогулку.

Главным результатом таких температурных перепадов становится снижение емкости аккумулятора. Это приводит к существенному ускорению разрядки устройства.

Если телефон все же находился в кармане верхней одежды, следует воздержаться от немедленной постановки его на зарядку после возвращения в теплое помещение. Устройству необходимо около 30 минут для адаптации к комнатной температуре.

Автор: Семен Подгорный