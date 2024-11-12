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Гепатолог Якушев назвал безошибочный способ узнать о проблемах с печенью — понадобится лишь заглянуть в рот

Гепатолог Якушев назвал безошибочный способ узнать о проблемах с печенью — понадобится лишь заглянуть в рот

15:28, 12 ноя 2024

Ведущий специалист в области гепатологии и гастроэнтерологии Андрей Якушев поделился с «Лентой.ру» наблюдениями о том, как распознать проблемы с печенью на начальных этапах, не прибегая к сложным медицинским исследованиям.

Эксперт обращает особое внимание на первый, часто игнорируемый признак — изменение цвета слизистой оболочки полости рта. Этот симптом появляется задолго до классического пожелтения кожи и склер глаз, которые свидетельствуют уже о развившемся заболевании.

Дискомфорт в правом подреберье также может сигнализировать о нарушениях в работе печени. Характерные ощущения включают тупую боль или чувство тяжести, что нередко связано с увеличением органа в размерах.

Отдельного внимания заслуживает специфический признак — пальмарная эритема, проявляющаяся в виде покраснения ладоней. По наблюдениям специалиста, данный симптом чаще встречается у представителей мужского пола. При развитии цирроза могут появиться дополнительные симптомы: кожный зуд и сосудистые звездочки, которые бледнеют при надавливании.

«Важно помнить, что ранняя диагностика существенно повышает шансы на успешное лечение заболеваний печени», — подчеркивает доктор Якушев. «Своевременное обращение к специалисту при появлении первых симптомов может предотвратить развитие серьезных осложнений».

Статья носит информационный характер. Для постановки диагноза и назначения лечения необходима консультация квалифицированного медицинского специалиста.


Автор: Семен Подгорный
Фото: verywellhealth.com
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