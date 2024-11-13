Как быстро отстирать кухонные полотенца от пятен — пригодится микроволновка

09:06, 13 ноя 2024

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой загрязнения кухонных полотенец. Жирные пятна, следы от алкоголя и других продуктов портят их внешний вид. Даже регулярная стирка в стиральной машине не всегда справляется с подобными загрязнениями.

Существует действенный метод, который поможет восстановить чистоту ваших кухонных полотенец. Для этого потребуются самые обычные средства, которые найдутся в каждом доме: хозяйственное мыло, лимонная кислота и микроволновая печь.

Начните с того, что намочите полотенце и тщательно натрите его хозяйственным мылом до образования обильной пены. После этого слегка отожмите ткань и аккуратно сложите изделие, поместив его в глубокую посуду.

В емкость с полотенцем добавьте воду и две чайные ложки лимонной кислоты. Поставьте посуду в микроволновую печь, установив мощность не более 450 Вт, и включите на две минуты.

По окончании нагрева осторожно извлеките емкость и дайте полотенцу остыть. Затем тщательно прополощите ткань, уделяя особое внимание местам с сильными загрязнениями. Завершите процесс просушиванием полотенца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: belle.boutique