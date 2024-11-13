Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Протёрли листья — и все растения пышут здоровьем: копеечное средство заставит их блестеть

Протёрли листья — и все растения пышут здоровьем: копеечное средство заставит их блестеть

09:14, 13 ноя 2024

Садовый эксперт поделился способом очистки комнатных растений с помощью раствора янтарной кислоты для защиты от пыли и вредителей.

Регулярная очистка листьев домашних растений играет важную роль в поддержании их здоровья. Накапливающаяся пыль не только ухудшает внешний облик зеленых питомцев, но и препятствует нормальному функционированию листовых устьиц. Об эффективном методе ухода за растениями рассказал специалист по садоводству, автор Дзен-канала «Садоёж».

Использование обычной воды для протирания листвы решает сразу две задачи. Помимо очищения от пыли и придания естественного блеска, такая обработка служит превентивной мерой против паутинного клеща. Влажный ватный диск позволяет удалить не только сами следы вредителя, но и его кладки.

Для достижения максимального результата эксперт рекомендует использовать специальный раствор. Основным компонентом выступает янтарная кислота — природный стимулятор, укрепляющий иммунитет растений и обогащающий их витаминами. Приобрести препарат можно в аптечной сети по доступной стоимости.

Для создания средства достаточно растворить одну таблетку янтарной кислоты в литре теплой воды. При обработке листьев особенно тщательно следует очищать их основания и нижнюю поверхность — излюбленные места обитания паутинного клеща. Оставшимся раствором рекомендуется полить растения. Передозировка янтарной кислотой практически исключена, а проводить процедуру следует ежемесячно.

Владельцам фиалок, глоксиний и других растений с бархатистыми листьями стоит использовать альтернативный метод очистки. Для удаления пыли с опушенной листвы оптимально подойдут клеевые кисти или косметические кисточки для бровей и ресниц.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Image by Altinka_Bibliotechnaya from Pixabay
Читайте также

Заставьте ваши комнатные растения расти быстрее: простой способ усилить фотосинтез
Это интересно
Заставьте ваши комнатные растения расти быстрее: простой способ усилить фотосинтез
Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы
Сад и огород
Подсыпала 1 ложку в ведро — и томаты как с цепи сорвались: плодоносят наперегонки — помидоры сахаристые, как арбузы
Бабушкин рецепт против тли: это удивительное средство мгновенно избавляет ваши растения от вредителя
Сад и огород
Бабушкин рецепт против тли: это удивительное средство мгновенно избавляет ваши растения от вредителя
Необычный стимулятор роста: сосед-дачник всю весну подсыпал в бочку для полива это средство – были изумлены результатом
Это интересно
Необычный стимулятор роста: сосед-дачник всю весну подсыпал в бочку для полива это средство – были изумлены результатом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok