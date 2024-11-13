Старые ножницы начнут резать не хуже новых: назван простой способ заточить инструмент

09:18, 13 ноя 2024

Мастер раскрыл эффективный способ восстановления затупившихся ножниц с помощью подручных средств.

Со временем даже качественные ножницы теряют свою остроту. Главные признаки износа — появление зазора между лезвиями и замятие бумаги при резке. Однако не стоит спешить с покупкой нового инструмента — существует простой способ вернуть ножницам былую функциональность.

Первым этапом восстановления становится регулировка зазора между лезвиями. Для этого необходимо:

— Снять защитный пластиковый колпачок.

— Осторожными ударами молотка по заклепке уменьшить расстояние между лезвиями.

— Сохранить минимальный зазор для свободного движения.

Для заточки понадобится обычная консервная банка. Процесс заточки заключается в разрезании металлической крышки по всей длине лезвия. Твёрдый металл способствует восстановлению режущей кромки инструмента.

При значительном износе рекомендуется дополнительная обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Техника заточки:

— Раскрыть ножницы на 90 градусов.

— Зафиксировать наждачную бумагу в точке пересечения лезвий.

— Выполнить 20-25 разрезов.

— Перевернуть бумагу и повторить процесс.

Важно: все действия следует выполнять аккуратно, соблюдая технику безопасности при работе с режущими инструментами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru