Старые ножницы начнут резать не хуже новых: назван простой способ заточить инструмент
09:18, 13 ноя 2024
Мастер раскрыл эффективный способ восстановления затупившихся ножниц с помощью подручных средств.
Со временем даже качественные ножницы теряют свою остроту. Главные признаки износа — появление зазора между лезвиями и замятие бумаги при резке. Однако не стоит спешить с покупкой нового инструмента — существует простой способ вернуть ножницам былую функциональность.
Первым этапом восстановления становится регулировка зазора между лезвиями. Для этого необходимо:
— Снять защитный пластиковый колпачок.
— Осторожными ударами молотка по заклепке уменьшить расстояние между лезвиями.
— Сохранить минимальный зазор для свободного движения.
Для заточки понадобится обычная консервная банка. Процесс заточки заключается в разрезании металлической крышки по всей длине лезвия. Твёрдый металл способствует восстановлению режущей кромки инструмента.
При значительном износе рекомендуется дополнительная обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Техника заточки:
— Раскрыть ножницы на 90 градусов.
— Зафиксировать наждачную бумагу в точке пересечения лезвий.
— Выполнить 20-25 разрезов.
— Перевернуть бумагу и повторить процесс.
Важно: все действия следует выполнять аккуратно, соблюдая технику безопасности при работе с режущими инструментами.