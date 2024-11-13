Квартира будет благоухать: как освежить воздух в доме во время уборки — помогут 5 методов

09:20, 13 ноя 2024

Домохозяйки могут устранить неприятные запахи в квартире пятью натуральными способами, включая применение ванили и цитрусовых.

Поддержание чистоты в доме не ограничивается только уборкой поверхностей. Даже безупречно вымытые комнаты могут потерять свою привлекательность из-за неприятных ароматов. Современные хозяйки располагают несколькими эффективными методами борьбы с нежелательными запахами.

Владельцы холодильников часто сталкиваются с проблемой застоявшихся пищевых ароматов. Решение оказывается на удивление простым: достаточно поместить ватный диск, пропитанный экстрактом ванили, на небольшое блюдце и расположить его в дальнем углу полки.

Процесс уборки можно превратить в ароматерапию, добавив несколько капель любимого эфирного масла в воду для уборки. Достаточно перелить получившийся раствор в пульверизатор и использовать его при привычной уборке помещения.

Натуральный освежитель воздуха можно создать из цедры лимонов и апельсинов. Распределите кожуру цитрусовых по разным помещениям, включая кухню. Свежий аромат постепенно наполнит все пространство квартиры.

Комнатные растения выполняют не только декоративную функцию. Они естественным образом очищают воздух и обогащают атмосферу дома приятными древесными нотами.

Неприятный запах из стиральной машины способен распространиться по всему дому. При обнаружении признаков плесени или бактерий необходимо провести тщательную очистку техники с применением специализированных чистящих средств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: thesun.co.uk