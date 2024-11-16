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Неубиваемый русский ватник: что сделало эту одежду культовой в России

Неубиваемый русский ватник: что сделало эту одежду культовой в России

12:19, 16 ноя 2024

История ватника: от византийской брони до символа советской эпохи — как простая телогрейка стала культовой одеждой

Истоки привычной нам телогрейки уходят в глубину веков. Еще в XII столетии на территории Руси появились первые прообразы современного ватника. Византийские пехотинцы носили стеганые льняные телогрейки, подбитые ватой, которые не только берегли от холода, но и служили легкой броней, защищая от вражеских стрел.

Однако традиция ношения византийских телогреек прервалась с приходом монголо-татар, которые принесли с собой иные виды одежды.

Современный облик знакомой всем телогрейки сформировался значительно позже. Решающую роль в этом сыграла Русско-японская война, когда русские военные, находясь в Маньчжурии, оценили практичность местных ватных курток как надежной защиты от холода. Впоследствии этот вид одежды быстро распространился по всей российской территории.

В начале 1930-х годов произошло важное событие в истории ватника. Согласно документам, «в 1932 году профильный комитет Народного комиссариата легкой промышленности СССР ввел единый стандарт стеганой ватной куртки». Официальное описание гласило: «Телогрейка — куртка ватная однобортная, прямого покроя, застёгивается по борту доверху на 4 пуговицы имеющимися в левом борте четырьмя пришивными петлями (шлевками)».

Настоящее признание телогрейка получила в период Великой Отечественной войны. Ватник стал не просто предметом гардероба, а символом стойкости советского народа и последующего восстановления страны. Кинематограф того времени активно способствовал популяризации этой одежды. Характерный пример — знаменитый фильм о Чапаеве, где такие персонажи как Анка и Петька появлялись именно в ватниках.

После победы восприятие ватника претерпело изменения. Массовое использование телогреек в северных лагерях для заключенных оставило определенный отпечаток на репутации этого предмета одежды.

Ранее мы писали о том, что в в Башкирии синтетический халат чуть не убил пенсионерку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: документальные хроники
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