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Назван напиток, помогающий подавить тягу к спиртному — пить бросит даже заядлый латрыга

Назван напиток, помогающий подавить тягу к спиртному — пить бросит даже заядлый латрыга

12:45, 16 ноя 2024

Итальянские исследователи доказали способность кофе подавлять тягу к алкоголю, блокируя выработку дофамина в мозге.

В борьбе с алкогольной зависимостью может помочь обычный кофе. К такому выводу пришли специалисты из университета Кальяри, опубликовавшие результаты своего исследования в авторитетном научном издании Nature.

Группа итальянских исследователей провела серию экспериментов с использованием лабораторных крыс. Животным давали алкоголь в различных комбинациях: без добавок, с кофеином, а также с препаратами, блокирующими определенные рецепторы.

В ходе наблюдений выяснилось, что кофеин препятствует выбросу дофамина - гормона, ответственного за чувство удовольствия. При отсутствии дофаминового подкрепления снижается и тяга к алкоголю.

Достоверность полученных данных подтвердило патологоанатомическое исследование мозга подопытных животных. Экспертиза наглядно продемонстрировала снижение уровня дофамина после приема кофеина.

Исследователи пришли к заключению, что систематическое употребление кофе может стать эффективным способом преодоления алкогольной зависимости. При этом ученые отмечают, что сам кофе также способен вызывать привыкание.

Ранее ученые из Китая объяснили, зачем гипертоникам пить по чашке кофе каждый день.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Самогонщики"
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