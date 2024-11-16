Назван напиток, помогающий подавить тягу к спиртному — пить бросит даже заядлый латрыга

12:45, 16 ноя 2024

Итальянские исследователи доказали способность кофе подавлять тягу к алкоголю, блокируя выработку дофамина в мозге.

В борьбе с алкогольной зависимостью может помочь обычный кофе. К такому выводу пришли специалисты из университета Кальяри, опубликовавшие результаты своего исследования в авторитетном научном издании Nature.

Группа итальянских исследователей провела серию экспериментов с использованием лабораторных крыс. Животным давали алкоголь в различных комбинациях: без добавок, с кофеином, а также с препаратами, блокирующими определенные рецепторы.

В ходе наблюдений выяснилось, что кофеин препятствует выбросу дофамина - гормона, ответственного за чувство удовольствия. При отсутствии дофаминового подкрепления снижается и тяга к алкоголю.

Достоверность полученных данных подтвердило патологоанатомическое исследование мозга подопытных животных. Экспертиза наглядно продемонстрировала снижение уровня дофамина после приема кофеина.

Исследователи пришли к заключению, что систематическое употребление кофе может стать эффективным способом преодоления алкогольной зависимости. При этом ученые отмечают, что сам кофе также способен вызывать привыкание.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Самогонщики"