Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Как реже откачивать выгребную яму: какие методы помогают, а какие — пустая трата денег

Как реже откачивать выгребную яму: какие методы помогают, а какие — пустая трата денег

13:14, 16 ноя 2024

Эксперты рассказали о реальных сроках службы выгребной ямы и эффективности популярных методов её очистки.

Владельцам частных домов следует учитывать, что заполнение выгребной ямы происходит достаточно быстро - в среднем за четыре месяца. При этом общий период эксплуатации такого сооружения составляет около десяти лет, хотя в некоторых случаях срок службы может достигать 15-20 лет.

В процессе использования конструкция постепенно теряет свою эффективность. Стенки и дно подвергаются заиливанию, а биологические отходы формируют твердые отложения. Специалисты отмечают, что установка качественного септика может существенно улучшить ситуацию.

Среди множества рекомендаций по обслуживанию выгребных ям не все демонстрируют заявленную результативность. Применение биодеструкторов обеспечивает временное улучшение водоотведения, однако эффект оказывается непродолжительным.

Использование каустической соли также дает кратковременный результат. При этом специалисты отмечают снижение эффективности при повторных применениях, а на дне формируется еще более плотный осадок.

Радикальный метод очистки дна до грунта и удаление спрессованных отложений обеспечивает функциональность ямы на период 12-18 месяцев. Однако сложность процедуры становится препятствием для регулярного проведения таких работ.

Ранее мы писали о том, как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Читайте также

Залил ведро — и выгребная яма больше не переполняется: жира с илом как не бывало — откачка не нужна годами
Это интересно
Залил ведро — и выгребная яма больше не переполняется: жира с илом как не бывало — откачка не нужна годами
Как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы
Интересное
Как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы
Про откачку выгребной ямы больше не вспоминаю — не переполняется годами: выручило «водохлёбное» дерево — «выпивает» по 600 л в сутки
Это интересно
Про откачку выгребной ямы больше не вспоминаю — не переполняется годами: выручило «водохлёбное» дерево — «выпивает» по 600 л в сутки
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года
Общество в Башкирии / Это интересно
Средний срок эксплуатации автомобиля в России – 4,5 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok