Как реже откачивать выгребную яму: какие методы помогают, а какие — пустая трата денег

13:14, 16 ноя 2024

Эксперты рассказали о реальных сроках службы выгребной ямы и эффективности популярных методов её очистки.

Владельцам частных домов следует учитывать, что заполнение выгребной ямы происходит достаточно быстро - в среднем за четыре месяца. При этом общий период эксплуатации такого сооружения составляет около десяти лет, хотя в некоторых случаях срок службы может достигать 15-20 лет.

В процессе использования конструкция постепенно теряет свою эффективность. Стенки и дно подвергаются заиливанию, а биологические отходы формируют твердые отложения. Специалисты отмечают, что установка качественного септика может существенно улучшить ситуацию.

Среди множества рекомендаций по обслуживанию выгребных ям не все демонстрируют заявленную результативность. Применение биодеструкторов обеспечивает временное улучшение водоотведения, однако эффект оказывается непродолжительным.

Использование каустической соли также дает кратковременный результат. При этом специалисты отмечают снижение эффективности при повторных применениях, а на дне формируется еще более плотный осадок.

Радикальный метод очистки дна до грунта и удаление спрессованных отложений обеспечивает функциональность ямы на период 12-18 месяцев. Однако сложность процедуры становится препятствием для регулярного проведения таких работ.

Ранее мы писали о том, как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube