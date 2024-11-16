В доме будет тепло: как не замерзнуть в лютые морозы без лишних расходов на обогреватели — поможет перестановка и еще 3 метода

13:40, 16 ноя 2024

Эксперты рассказали о доступных способах утепления жилья без приобретения дорогостоящих обогревателей.

С приходом зимних холодов многие сталкиваются с недостаточным обогревом жилья, даже при работающем отоплении и утепленных окнах. Существует несколько эффективных и экономичных способов сохранить драгоценное тепло в помещении.

Одним из ключевых факторов поддержания оптимальной температуры выступает грамотное размещение предметов интерьера. Специалисты рекомендуют освободить пространство вокруг радиаторов отопления. Это обеспечит свободную циркуляцию теплого воздуха по всему помещению.

Особого внимания заслуживает состояние паркетного покрытия. Щели между паркетными досками могут стать причиной проникновения холодного воздуха, особенно в частных домах. Для решения проблемы рекомендуется использовать специальные резиновые уплотнители.

Практичным решением для сохранения тепла служат ковровые покрытия. Они не только создают дополнительный слой утепления, но и эффективно закрывают места возможного проникновения холодного воздуха.

Отдельного внимания заслуживают плинтусы, эксплуатирующиеся более восьми лет. Со временем они могут утратить свои изоляционные свойства. Владельцам жилья, особенно частных домов, рекомендуется обработать пространство над и под плинтусами герметиком.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen