Аллергия, конъюнктивит и не только: как загрязнение воздуха провоцирует болезни глаз

16:16, 18 ноя 2024

Специалисты Университета Колорадо обнаружили прямую связь между качеством воздуха и здоровьем глаз. Результаты их исследования были представлены в издании Clinical Ophthalmology. В центре внимания ученых оказались мельчайшие частицы, известные как PM10 и PM2,5.

При повышении концентрации частиц PM10 до 110 микрограммов на квадратный метр количество обращений к офтальмологам возрастало более чем в два раза. Пациенты чаще всего жаловались на раздражение и аллергические реакции. На втором месте по распространенности оказался конъюнктивит.

Загрязнение воздуха представляет особую опасность для жителей крупных городов и мегаполисов. Помимо заболеваний глаз, ученые связывают его с развитием болезней легких, почек и сердечно-сосудистой системы, а также инфекционных заболеваний.

Справка. Твердые частицы PM (particulate matter) представляют собой взвесь в воздухе. В их состав входят пыль, зола, сажа, дым, а также различные минеральные и органические соединения.

Автор: Семен Подгорный