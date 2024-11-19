Будут как новые: Назван простой способ быстро очистить батареи от многолетнего слоя грязи и пыли

11:16, 19 ноя 2024

Поддержание чистоты радиаторов отопления – задача, с которой сталкивается каждая хозяйка. Особую сложность представляют старые секционные батареи с множеством труднодоступных отверстий. При отсутствии регулярного ухода они становятся настоящими пылесборниками.

Самым эффективным решением станет использование пылесоса со специальной плоской насадкой. Однако существует и альтернативный метод – применение обычного фена. Важный нюанс: чтобы избежать распространения пыли по помещению, необходимо закрепить влажную ткань позади радиатора.

При наличии стойких загрязнений потребуется специальный чистящий раствор. Вот рецепт:

- 1 чайная ложка жидкого мыла

- 2 столовые ложки пищевой соды

- 1 столовая ложка уксуса

- 1 литр воды.

Тщательно перемешайте все компоненты раствора. Смочите ткань в полученной жидкости и обработайте поверхность батарей. Для труднодоступных мест между секциями радиатора используйте старую зубную щетку или новый ершик.

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Автор: Семен Подгорный