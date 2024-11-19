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Как быстро навести порядок в квартире: 3 средства, которые отталкивают пыль

Как быстро навести порядок в квартире: 3 средства, которые отталкивают пыль

11:22, 19 ноя 2024

Поддержание чистоты в доме нередко превращается в непрерывную борьбу с пылью. Многим хозяйкам знакома ситуация, когда приходится проводить уборку несколько раз подряд, чтобы избавиться от налета пыли на горизонтальных поверхностях.

Накапливающаяся пыль представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Она оказывает негативное воздействие на дыхательную систему, пищеварительный тракт, а также раздражает кожу и слизистые оболочки.

Существует три простых домашних средства, демонстрирующих высокую эффективность в борьбе с пылью. Примечательно, что эти натуральные составы показывают более впечатляющие результаты по сравнению с дорогостоящими химическими препаратами.

Первое средство готовится из обыкновенной поваренной соли. Достаточно растворить одну чайную ложку соли в стакане воды. После обработки поверхностей этим раствором образуется защитная пленка, препятствующая оседанию пыли.

Второй способ предполагает использование водного раствора с добавлением нескольких капель уксуса. Полученную жидкость необходимо перелить в емкость с распылителем. После обработки поверхностей рекомендуется протереть их мягкой тканью.

Третий вариант основан на применении аптечного глицерина. Для приготовления средства следует смешать глицерин с водой в соотношении 1:10. Этот щадящий состав наносится на ткань, которой затем удаляется пыль с поверхностей.

Ранее мы писали о простом способе быстро очистить батареи от многолетнего слоя грязи и пыли.

Автор: Семен Подгорный
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