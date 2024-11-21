Подсветка телевизора оказалась смертельно токсичной: эксперты РЭО объяснили россиянам, как она может убивать все живое
15:02, 21 ноя 2024
Специалисты Российского экологического оператора обнаружили серьезную угрозу в наших домах. Речь идет о телевизорах с люминесцентной подсветкой, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Информация появилась в недавно выпущенном Альбоме технологий по утилизации отходов.
В России ситуация с переработкой электроники близка к критической. Из всего объема электронных отходов перерабатывается всего 5%. Остальная техника отправляется на свалки, где под открытым небом превращается в источник загрязнения воздуха и почвы.
Глава РЭО Денис Буцаев выделил особо опасную категорию — ЖК-экраны с CCFL-подсветкой. В каждой такой лампе содержится около 3,5 миллиграмма ртути.
Специалисты утверждают, что проблему можно решить. Необходимо извлекать токсичные вещества на этапе предварительной обработки оборудования.
Справка. Технология люминесцентного освещения появилась почти век назад. В 1926 году немецкий изобретатель Эдмунд Гермер разработал лампу с повышенным давлением в колбе и флуоресцентным покрытием, преобразующим ультрафиолетовое излучение в видимый свет.