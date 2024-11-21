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Подсветка телевизора оказалась смертельно токсичной: эксперты РЭО объяснили россиянам, как она может убивать все живое

Подсветка телевизора оказалась смертельно токсичной: эксперты РЭО объяснили россиянам, как она может убивать все живое

15:02, 21 ноя 2024

Специалисты Российского экологического оператора обнаружили серьезную угрозу в наших домах. Речь идет о телевизорах с люминесцентной подсветкой, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Информация появилась в недавно выпущенном Альбоме технологий по утилизации отходов.

В России ситуация с переработкой электроники близка к критической. Из всего объема электронных отходов перерабатывается всего 5%. Остальная техника отправляется на свалки, где под открытым небом превращается в источник загрязнения воздуха и почвы.

Глава РЭО Денис Буцаев выделил особо опасную категорию — ЖК-экраны с CCFL-подсветкой. В каждой такой лампе содержится около 3,5 миллиграмма ртути.

"Ртуть может попасть в почву и воду, повысив содержание тяжелых металлов в них. Пары ртути очень опасны для здоровья человека, вплоть до летального исхода", — предупреждает эксперт.

Специалисты утверждают, что проблему можно решить. Необходимо извлекать токсичные вещества на этапе предварительной обработки оборудования.

Справка. Технология люминесцентного освещения появилась почти век назад. В 1926 году немецкий изобретатель Эдмунд Гермер разработал лампу с повышенным давлением в колбе и флуоресцентным покрытием, преобразующим ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
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