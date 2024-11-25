Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Как быстро разморозить фарш без микроволновки — нужно взять 2 кастрюли

Как быстро разморозить фарш без микроволновки — нужно взять 2 кастрюли

12:18, 25 ноя 2024

Каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда замороженный фарш нужно срочно приготовить, а времени на разморозку категорически не хватает. Привычное решение — микроволновка — на самом деле губительно для продукта: мясо теряет вкус, а его структура безнадежно портится.

Оказывается, есть простой и быстрый способ разморозки, для которого понадобятся только две обычные металлические кастрюли. Метод позволяет сохранить все вкусовые качества мяса.

Как это работает:

  • Достаньте фарш из морозилки
  • Поместите его в первую кастрюлю, не закрывая крышкой
  • Установите сверху вторую кастрюлю
  • Налейте в верхнюю емкость теплую (не горячую!) воду

Важно! Использование горячей воды недопустимо — это может испортить качество продукта. Теплая вода и давление верхней кастрюли в сочетании с теплопроводностью металла обеспечат быструю и равномерную разморозку.

Время разморозки составит всего 20-30 минут в зависимости от объема фарша. После этого рекомендуется сразу приступить к приготовлению — длительное хранение при комнатной температуре может быть небезопасным.

Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек

Читайте также:

Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек
Это интересно
Мечта домохозяйки: сочные котлеты без заморочек
Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут
Это интересно
Быстро и вкусно: как сварить картошку за 10 минут
Свеклу можно сварить за 15 минут: вкус станет сочнее — одна секретная уловка
Это интересно
Свеклу можно сварить за 15 минут: вкус станет сочнее — одна секретная уловка
Вы сильно удивитесь: повар рассказала, сколько на самом деле нужно варить пельмени
Это интересно
Вы сильно удивитесь: повар рассказала, сколько на самом деле нужно варить пельмени


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok