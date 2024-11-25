Как быстро разморозить фарш без микроволновки — нужно взять 2 кастрюли

12:18, 25 ноя 2024

Каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда замороженный фарш нужно срочно приготовить, а времени на разморозку категорически не хватает. Привычное решение — микроволновка — на самом деле губительно для продукта: мясо теряет вкус, а его структура безнадежно портится.

Оказывается, есть простой и быстрый способ разморозки, для которого понадобятся только две обычные металлические кастрюли. Метод позволяет сохранить все вкусовые качества мяса.

Как это работает:

Достаньте фарш из морозилки

Поместите его в первую кастрюлю, не закрывая крышкой

Установите сверху вторую кастрюлю

Налейте в верхнюю емкость теплую (не горячую!) воду

Важно! Использование горячей воды недопустимо — это может испортить качество продукта. Теплая вода и давление верхней кастрюли в сочетании с теплопроводностью металла обеспечат быструю и равномерную разморозку.

Время разморозки составит всего 20-30 минут в зависимости от объема фарша. После этого рекомендуется сразу приступить к приготовлению — длительное хранение при комнатной температуре может быть небезопасным.

Автор: Семен Подгорный