Как хранить картошку в квартире, чтобы она радовала до следующего лета

17:39, 01 дек 2024

Даже если у вас нет заветного погреба или подвала, можно организовать правильное хранение картофеля прямо в квартире. Портал Гастрономъ рассказал о проверенных местах, где ваши клубни сохранятся свежими максимально долго.

Первое, что стоит рассмотреть — пространство на кухне вдали от источников тепла. Под мойкой или в угловом шкафу картофель может храниться до 4-5 месяцев. Главное условие — использовать ёмкости с хорошей вентиляцией и держать запасы подальше от батарей и плиты.

Для небольшого запаса очищенного картофеля отлично подойдёт специальный выдвижной ящик. Это удобное решение для тех, кто предпочитает иметь быстрый доступ к подготовленным овощам.

Встроенные шкафы под окнами, знакомые многим как "хрущёвские холодильники", создают практически идеальные условия для хранения. Температурный режим здесь близок к погребному, что позволяет сохранять картофель до полугода. Единственное, о чём нужно помнить — контроль температуры в зимний период.

Утеплённая лоджия или застеклённый балкон могут стать отличным хранилищем на 5-8 месяцев. Разместите ящики на небольшом возвышении и укройте мешковиной — это защитит клубни от температурных перепадов.

Отсутствие окон и батарей делает кладовку превосходным местом для хранения картофеля сроком до 7 месяцев. Здесь можно использовать как систему из нескольких ящиков, так и один вместительный ларь.

В любом выбранном месте используйте только ёмкости с хорошей вентиляцией — деревянные ящики, корзины или перфорированные пластиковые контейнеры. Это обеспечит доступ воздуха и предотвратит порчу клубней.

Автор: Семен Подгорный