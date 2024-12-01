Лайфхак с микроволновкой: как довести авокадо до спелости за пару минут

18:05, 01 дек 2024

Выбор идеального авокадо часто становится настоящей лотереей. Даже если плод слегка поддается нажатию, внутри он может оказаться совершенно неготовым к употреблению. Спелый продукт отличается нежной кремовой текстурой и мягким вкусом, тогда как незрелый может преподнести неприятный сюрприз в виде горечи или пресного вкуса.

По информации Daily Express, существует эффективное решение для ситуаций, когда срочно требуется спелый плод. Понадобится всего два предмета, которые найдутся на любой кухне: микроволновая печь и пищевая пленка.

Разделите авокадо на две части, извлеките косточку. Оберните каждую половинку пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи. Поместите завернутые части в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности. После термической обработки дайте плоду остыть и опустите в холодную воду.

Данный метод можно реализовать и в духовке. А если время позволяет, существует еще один натуральный способ: поместите авокадо в пакет вместе с яблоками или бананами. Эти фрукты выделяют этилен, естественным образом ускоряющий процесс созревания.

Автор: Семен Подгорный