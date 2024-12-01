Лайфхак с микроволновкой: как довести авокадо до спелости за пару минут
18:05, 01 дек 2024
Выбор идеального авокадо часто становится настоящей лотереей. Даже если плод слегка поддается нажатию, внутри он может оказаться совершенно неготовым к употреблению. Спелый продукт отличается нежной кремовой текстурой и мягким вкусом, тогда как незрелый может преподнести неприятный сюрприз в виде горечи или пресного вкуса.
По информации Daily Express, существует эффективное решение для ситуаций, когда срочно требуется спелый плод. Понадобится всего два предмета, которые найдутся на любой кухне: микроволновая печь и пищевая пленка.
Разделите авокадо на две части, извлеките косточку. Оберните каждую половинку пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи. Поместите завернутые части в микроволновку на 2 минуты при максимальной мощности. После термической обработки дайте плоду остыть и опустите в холодную воду.
Данный метод можно реализовать и в духовке. А если время позволяет, существует еще один натуральный способ: поместите авокадо в пакет вместе с яблоками или бананами. Эти фрукты выделяют этилен, естественным образом ускоряющий процесс созревания.
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