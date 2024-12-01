Как правильно ухаживать за экраном телевизора, чтобы не повредить матрицу

18:13, 01 дек 2024

Думаете, обычная вода и бумажные салфетки помогут очистить экран телевизора? Ошибаетесь. Эксперты Digital Trends предупреждают: такая уборка может привести к серьезным повреждениям техники.

Защитное покрытие матрицы настолько нежное, что даже малейшее давление способно его повредить. Матрица — это сложная конструкция из стеклянных пластин с жидкими кристаллами между ними.

Специалисты составили список запрещенных предметов для чистки экрана:

Бумажные салфетки

Грубые ткани

Губки для мытья посуды

Щетки любой жесткости

Обычная водопроводная вода

Спиртосодержащие растворы

Средства с аммиаком.

Для поддержания чистоты и сохранности телевизора используйте только:

Специальную микрофибру

Мягкие салфетки, предназначенные для экранов.

Регулярный уход с применением правильных материалов поможет сохранить качество изображения и внешний вид вашего телевизора на долгие годы.

Автор: Семен Подгорный