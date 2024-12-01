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Как правильно ухаживать за экраном телевизора, чтобы не повредить матрицу

Как правильно ухаживать за экраном телевизора, чтобы не повредить матрицу

18:13, 01 дек 2024

Думаете, обычная вода и бумажные салфетки помогут очистить экран телевизора? Ошибаетесь. Эксперты Digital Trends предупреждают: такая уборка может привести к серьезным повреждениям техники.

Защитное покрытие матрицы настолько нежное, что даже малейшее давление способно его повредить. Матрица — это сложная конструкция из стеклянных пластин с жидкими кристаллами между ними.

Специалисты составили список запрещенных предметов для чистки экрана:

  • Бумажные салфетки
  • Грубые ткани
  • Губки для мытья посуды
  • Щетки любой жесткости
  • Обычная водопроводная вода
  • Спиртосодержащие растворы
  • Средства с аммиаком.

Для поддержания чистоты и сохранности телевизора используйте только:

  • Специальную микрофибру
  • Мягкие салфетки, предназначенные для экранов.

Регулярный уход с применением правильных материалов поможет сохранить качество изображения и внешний вид вашего телевизора на долгие годы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: телевизор бытовые советы
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