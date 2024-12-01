Как правильно ухаживать за экраном телевизора, чтобы не повредить матрицу
18:13, 01 дек 2024
Думаете, обычная вода и бумажные салфетки помогут очистить экран телевизора? Ошибаетесь. Эксперты Digital Trends предупреждают: такая уборка может привести к серьезным повреждениям техники.
Защитное покрытие матрицы настолько нежное, что даже малейшее давление способно его повредить. Матрица — это сложная конструкция из стеклянных пластин с жидкими кристаллами между ними.
Специалисты составили список запрещенных предметов для чистки экрана:
- Бумажные салфетки
- Грубые ткани
- Губки для мытья посуды
- Щетки любой жесткости
- Обычная водопроводная вода
- Спиртосодержащие растворы
- Средства с аммиаком.
Для поддержания чистоты и сохранности телевизора используйте только:
- Специальную микрофибру
- Мягкие салфетки, предназначенные для экранов.
Регулярный уход с применением правильных материалов поможет сохранить качество изображения и внешний вид вашего телевизора на долгие годы.
Автор: Семен Подгорный
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