Как выбрать вкусное сало — стоит обратить внимание на цвет и толщину
18:39, 01 дек 2024
Любители сала знают: настоящий деликатес должен буквально таять во рту. Свиное сало особенно ценится из-за высокого содержания насыщенных жиров.
Первое, что бросается в глаза — цвет продукта. Качественное сало отличается белоснежным или чуть розоватым оттенком, пишет издание belnovosti.by. Если видите желтизну — проходите мимо. Такой цвет говорит о длительном хранении, а значит, продукт будет жёстким.
Толщина идеального куска находится в пределах 3-6 сантиметров. Более толстые срезы могут указывать на то, что они получены от старого животного. Результат — жёсткая консистенция, которая испортит всё удовольствие от деликатеса.
Внимательно осмотрите шкурку: она должна быть светлой и полностью очищенной от щетины. Это один из важнейших показателей качества продукта.
Последний, но не менее важный критерий — аромат. Свежее сало источает приятный запах. Если чувствуете кислинку — откажитесь от покупки.