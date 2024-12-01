Без спирта и вони: как сделать незамерзайку из того, что есть в каждом магазине

18:50, 01 дек 2024

Каждый водитель знает: грязное лобовое стекло может стать причиной беды. И если летом проблема решается просто, то зима подкидывает автомобилистам особые испытания.

Знакомая ситуация: купленная в магазине незамерзайка предательски застывает в самый неподходящий момент. А еще этот невыносимый запах, от которого начинает раскалываться голова. Да и цены кусаются.

Оказывается, можно обойтись без спирта. Главный секрет — дистиллированная вода, которая сохраняет жидкое состояние даже при -42 градусах. Найти ее просто — продается в строительных магазинах в пятилитровых емкостях.

📝 Пропорции для идеальной незамерзайки:

Средство для мытья стекол — 1 часть

Дистиллированная вода — 2 части.

На практике это выглядит так: берем 350 мл очистителя для окон и добавляем 700 мл дистиллированной воды. Простое смешивание — и незамерзайка готова!

💡 При выборе средства для стекол отдавайте предпочтение продуктам с маркировкой "био". Они практически не пахнут и безопаснее для здоровья.





Автор: Семен Подгорный