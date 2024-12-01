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Почему граждане СССР воротили нос от «Жигулей», а в Европе советским авто были рады

Почему граждане СССР воротили нос от «Жигулей», а в Европе советским авто были рады

18:58, 01 дек 2024

География экспорта советских автомобилей впечатляла. От жарких стран вроде Афганистана, Ирака и Вьетнама до холодной Канады — везде можно было встретить машины с шильдиками USSR.

Финны первыми распробовали советский автопром, пишет "Русская семерка". В середине 60-х годов "Москвич-408" стал настоящим хитом продаж в этой северной стране. А там, где финн сказал "да", подтянулись и остальные: Италия, Германия, даже далекая Австралия начали закупать советские авто. Только "Лад" уходило за рубеж до 100 тысяч штук ежегодно.

Все решала цена. В Западной Германии 1971 года за "Ладу" просили 6500 марок, пока FIAT с аналогичными характеристиками требовал доплаты в 330 марок. Выбор для практичных немцев был очевиден.

Особую любовь к советским машинам питали французы. В 1986 году они приобрели около 20 тысяч "Жигулей". Этот результат оказался выше, чем у именитых Volvo и Nissan.

Маленький "горбатый" тоже нашел свою нишу. В Бельгии ЗАЗ-965Э можно было купить за 44 тысячи местных франков (примерно 880 долларов). Для сравнения: BMW 2002 стоил почти в пять раз дороже — 4200 долларов.

Особенность экспорта "Москвичей" и "Волг" заключалась в их доработке на совместном советско-бельгийском предприятии "Scaldia-Volga". Но даже с учётом этой процедуры цены оставались привлекательными для европейских покупателей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: АвтоВАЗ
Теги: ссср автомобили
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