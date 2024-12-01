Как правильно замачивать курицу в солевом растворе — мясо будет таять во рту

19:09, 01 дек 2024

Известный шеф-повар Маркус Самуэльсон разрушил привычные представления о мариновании курицы. По его мнению, простого натирания солью или маринада недостаточно – птица требует особого подхода.

Профессионал предлагает использовать метод предварительного замачивания в солевом растворе. Для приготовления раствора понадобится восемь чашек воды и одна чашка соли. Растворите соль в двух чашках воды, после чего добавьте оставшуюся холодную воду.

Подготовленное мясо помещается в полученный раствор и отправляется в холодильник на полтора-два часа. После извлечения птицу можно дополнительно замариновать привычным способом, исключив соль из маринада. Финальный этап – запекание или жарка.

Применение данного метода гарантирует получение невероятно нежного мяса, буквально тающего во рту. Специалисты Роспотребнадзора дополняют рекомендации советом выбирать небольшую птицу массой 1,5-2 килограмма с чистой розоватой кожицей, без желтого оттенка. Они также подчеркивают преимущество самостоятельного маринования над готовыми маринованными продуктами.

Автор: Семен Подгорный