Рыбак из Башкирии выловил щуку весом 5 кг

12:18, 03 дек 2024

На реке Сакмар в Баймакском районе Башкирии местный рыбак-профи выудил настоящего речного монстра. Амир Юлгутлин из Нигаматово подцепил щуку, от которой прогнулась даже бывалая снасть — живая добыча потянула на пять кило.

В прошлом году наш герой уже прославился семикилограммовым уловом. На этот раз чуть-чуть не дотянул до личного рекорда, но всё равно есть чем похвастаться.

"Секрет прост — ловлю на живца и расставляю флажки", — делится фишкой Амир.

Рыбак не скрывает, что Сакмар — золотое дно для любителей свежей рыбы. Тут тебе и окунь, и сорожка, и судак с красноперкой.

Дважды в день — на рассвете и закате — Амир выделяет по паре часов на любимое хобби.

"В палатке с удочкой время останавливается. Только ты, природа и полный дзен", — признается рыбак.

Ранее мы писали о том, что в Баймакском районе волки задрали 6 овец.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети