Не просто цементом: Чем раз и навсегда заделать отверстие в кровле вокруг дымохода — дешево, надежно и на века

23:19, 03 дек 2024

Протечки вокруг дымохода — настоящая головная боль владельцев частных домов. Обычный цемент здесь не помощник: не успеет наступить зима, как герметик растрескается, и проблема вернется.

Но выход есть! Автор канала «Обо всём с глубинки» разработал особый состав, который справляется с задачей на отлично. Главное достоинство смеси — она прекрасно выдерживает перепады температур между раскаленной трубой и промерзшим шифером.

В составе всего пять компонентов, которые легко найти в любом строительном магазине:

Цемент

Песок

Клей для плитки

Фиброволокно

Пластификатор (подойдет даже обычное средство для мытья посуды).

Процесс предельно прост: смешайте равные части цемента, песка и плиточного клея. Добавьте фиброволокно и тщательно перемешайте сухие компоненты. Затем постепенно вливайте воду с пластификатором до получения пластичной консистенции.

Начните с подготовки поверхности: удалите старый герметик и тщательно очистите участок металлической щеткой. Нанесите раствор по периметру трубы, закрывая все щели. Сформируйте плавный уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды по кровле.

Эффективность этого метода подтверждена многократными испытаниями автора на различных объектах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: канал @Обовсёмглубинки