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Ни единой трещинки за 30 лет: Как просто сделать бетонную отмостку под фундаментом «вечной» — лайфхак от мастера

Ни единой трещинки за 30 лет: Как просто сделать бетонную отмостку под фундаментом «вечной» — лайфхак от мастера

23:24, 03 дек 2024

Надоели трещины на бетонной отмостке? Специалист по строительству рассказал, как решить эту проблему раз и навсегда.

Традиционная бетонная отмостка часто покрывается паутиной трещин. Помимо неэстетичного вида, такие повреждения представляют серьезную угрозу для фундамента. Проникающая через трещины влага замерзает зимой, постепенно разрушая бетонное покрытие.

Избежать разрушения можно с помощью особой технологии — нарезки деформационных швов с последующей герметизацией морозостойким составом.

  1. Разметьте поперечные линии с помощью линейки
  2. Используя болгарку с алмазным диском, сделайте разрезы глубиной минимум 20 мм
  3. Соблюдайте одинаковое расстояние между швами — не более 3 метров
  4. Тщательно очистите швы от пыли пылесосом или водой
  5. Заполните разрезы морозостойким герметиком до самого дна.

Важно: при нарезке можно не доходить до фундамента на пару сантиметров, отмечает автор канала "Наследие СССР".

При правильном выполнении работ отмостка прослужит десятки лет. Даже если появятся трещины, они будут проходить по герметизированным швам, не нарушая целостность конструкции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: канал @nasledie_USSR
Теги: бетон строительство и ремонт отмостка
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