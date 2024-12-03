Вечная замазка для печи из подручных материалов — рецепт сверхнадежного раствора, проверенный поколениями
23:32, 03 дек 2024
Каждый владелец отопительно-варочной печи сталкивается с одной и той же проблемой. Обычная обмазка постоянно идёт трещинами из-за разного теплового расширения материалов: кирпича, чугуна и глины. Но наши предки знали, как решить эту проблему раз и навсегда.
На замену современным составам приходит проверенный временем рецепт из простых материалов:
- 2-3 килограмма древесной или угольной золы
- 200-300 граммов обычной поваренной соли
- Чистая вода
- Ёмкость для смешивания
- Мешковина
- Шпатель для нанесения.
Начните с просеивания золы через сложенную в несколько слоев мешковину. Для ускорения процесса можно просеивать золу рукой в перчатке. Смешайте просеянную золу с солью, тщательно перемешивая массу шпателем около 5 минут.
Постепенно вливайте горячую воду, продолжая перемешивать до полного растворения соли. Правильная консистенция готового раствора — чуть гуще сметаны. При этом масса не должна прилипать к инструменту и стенкам ёмкости.
После небольшой выдержки можно приступать к заделке щелей между кирпичами и плитой, а также обновлению отвалившейся штукатурки. Полное затвердевание происходит через 3 часа, но окончательная просушка занимает 2-3 дня.
Первый прогрев печи делают при невысокой температуре. На второй раз температуру можно увеличить, а на третий — довести до обычного рабочего режима.
По отзывам автора канала "Как сделать просто своими руками", такая обмазка сохраняет свои свойства несколько лет, не отваливается и не трескается.
Читайте также:Ни единой трещинки за 30 лет: Как просто сделать бетонную отмостку под фундаментом «вечной» — лайфхак от мастера