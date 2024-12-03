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Вечная замазка для печи из подручных материалов — рецепт сверхнадежного раствора, проверенный поколениями

Вечная замазка для печи из подручных материалов — рецепт сверхнадежного раствора, проверенный поколениями

23:32, 03 дек 2024

Каждый владелец отопительно-варочной печи сталкивается с одной и той же проблемой. Обычная обмазка постоянно идёт трещинами из-за разного теплового расширения материалов: кирпича, чугуна и глины. Но наши предки знали, как решить эту проблему раз и навсегда.

На замену современным составам приходит проверенный временем рецепт из простых материалов:

  • 2-3 килограмма древесной или угольной золы
  • 200-300 граммов обычной поваренной соли
  • Чистая вода
  • Ёмкость для смешивания
  • Мешковина
  • Шпатель для нанесения.

Начните с просеивания золы через сложенную в несколько слоев мешковину. Для ускорения процесса можно просеивать золу рукой в перчатке. Смешайте просеянную золу с солью, тщательно перемешивая массу шпателем около 5 минут.

Постепенно вливайте горячую воду, продолжая перемешивать до полного растворения соли. Правильная консистенция готового раствора — чуть гуще сметаны. При этом масса не должна прилипать к инструменту и стенкам ёмкости.

После небольшой выдержки можно приступать к заделке щелей между кирпичами и плитой, а также обновлению отвалившейся штукатурки. Полное затвердевание происходит через 3 часа, но окончательная просушка занимает 2-3 дня.

Первый прогрев печи делают при невысокой температуре. На второй раз температуру можно увеличить, а на третий — довести до обычного рабочего режима.

По отзывам автора канала "Как сделать просто своими руками", такая обмазка сохраняет свои свойства несколько лет, не отваливается и не трескается.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: печь домашнее хозяйство бытовые советы
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