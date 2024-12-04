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Бетон твердеет даже в воде: какой цемент добавить в раствор для замешивания особо прочной смеси

Бетон твердеет даже в воде: какой цемент добавить в раствор для замешивания особо прочной смеси

10:17, 04 дек 2024

Строители раскрыли секрет бетона, который схватывается даже под водой. Речь идёт о глиноземистом цементе - материале с уникальными свойствами для сложных условий строительства.

Где это пригодится? В первую очередь при строительстве колодцев и опор мостов. Также технология незаменима на участках, где грунтовые воды подбираются слишком близко к поверхности. Обычный портландцемент в таких условиях просто раскисает.

Эксперты канала "Ремонт дома" отмечают особую ценность материала при ремонте старых фундаментов. Благодаря способности к саморасширению, раствор буквально "подхватывает" здание снизу, создавая надёжный холодный шов.

Скорость и надёжность

Время здесь работает на строителей. Раствор начинает схватываться всего через 30 минут после замешивания с водой. При этом важно поддерживать температуру +15-20°С для оптимального твердения под водой.

Особая химия бетона позволяет работать даже в холод. Секрет в экзотермической реакции при твердении. Для правильного замеса используют простую пропорцию: 0,4 литра воды на килограмм цемента. На кубометр бетона потребуется 350 кг материала.

Прочность в цифрах

В маркировке глиноземистого цемента (ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60) зашифрована его устойчивость к сжатию. Главное преимущество - скорость набора прочности. Если обычному портландцементу требуется 28 суток, то этот материал достигает нужной прочности за 72 часа. При этом получается более крепкий и химически стойкий искусственный камень.

Не спешите выбрасывать: затвердевший цемент принесёт максимум пользы — способы применения в быту

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бетон строительство и ремонт
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