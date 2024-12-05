«Луна устроит свидание с Сатурном»: уникальное астрошоу ждёт жителей Башкирии

09:38, 05 дек 2024

Космическое свидание состоится в воскресенье, 8 декабря. Сатурн будет как на ладони. Газовый гигант окажется в компании Луны на чистом вечернем небе без звёздных "соперников".

Специалисты уфимского планетария подтвердили: условия для наблюдения будут идеальными. Никаких ярких звёзд поблизости — только величественный Сатурн в компании ночного светила.

Правда, любоваться космическим дуэтом можно будет недолго. Уже в половине первого ночи, как сообщает "Новости Уфы и Башкортостана сегодня" оба небесных тела скроются за горизонтом на западе.

Так что не пропустите: такие встречи в космосе — редкость, а условия для наблюдения будут просто космические!

Автор: Семен Подгорный