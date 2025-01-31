Простой салат из капусты покорил фитнес-блогеров страны

13:13, 31 янв 2025

Салат "Здоровье" - настоящая находка для тех, кто следит за фигурой. Диетологи подтверждают: этот микс из капусты и моркови - кладезь витаминов и клетчатки. Мы узнали оригинальный рецепт, по которому его готовили в советских столовых.

Всего шесть ингредиентов - и вы получите тот самый вкус из детства. Берём 300 граммов белокочанной капусты, натираем 100 граммов моркови и добавляем пучок укропа. А теперь - внимание! - секретный соус: подсолнечное масло смешиваем с яблочным уксусом и щепоткой тростникового сахара.

Фишка в том, как нашинковать капусту - только тонкой соломкой и обязательно помять с солью. Морковь натираем на крупной тёрке - и никак иначе. Укроп режем помельче, без грубых стеблей.

Все смешиваем, заливаем секретным соусом - и в холодильник на полчасика. Старые повара говорят: именно так достигается тот самый "советский" вкус.

Кстати, такой салат до сих пор подают в модных заведениях здорового питания. Только там он стоит в разы дороже, чем если приготовить дома. А вкус - точно такой же, как в столовой вашего детства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети