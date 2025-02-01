Ремень безопасности выдал тайну перекупщиков автомобилей

19:18, 01 фев 2025

Специалисты автомобильного портала techinsider.ru рассказали о хитром способе, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов при покупке подержанного авто. Всё дело в ремне безопасности.

Казалось бы — обычная деталь салона, но опытные перекупщики первым делом проверяют именно её. И вот почему:

Сильные потёртости и расшатанный замок намекают, что машина откатала немало километров.

Следы плесени? Привет от "утопленника".

Грязный ремень — явный признак неряшливого владельца.

Но самый верный способ разоблачить "криминальное" прошлое тачки — это бирка с датой выпуска ремня. Если она не бьётся с годом выпуска машины, то велика вероятность, что автомобиль собирали по частям после серьёзного ДТП.

Правда, эксперты предупреждают — нельзя полагаться только на состояние ремня. Это лишь один из многих признаков, по которым стоит проверять машину перед покупкой.

А вы знали об этом лайфхаке?

Автор: Семен Подгорный