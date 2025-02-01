Ремень безопасности выдал тайну перекупщиков автомобилей
19:18, 01 фев 2025
Специалисты автомобильного портала techinsider.ru рассказали о хитром способе, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов при покупке подержанного авто. Всё дело в ремне безопасности.
Казалось бы — обычная деталь салона, но опытные перекупщики первым делом проверяют именно её. И вот почему:
- Сильные потёртости и расшатанный замок намекают, что машина откатала немало километров.
- Следы плесени? Привет от "утопленника".
- Грязный ремень — явный признак неряшливого владельца.
Но самый верный способ разоблачить "криминальное" прошлое тачки — это бирка с датой выпуска ремня. Если она не бьётся с годом выпуска машины, то велика вероятность, что автомобиль собирали по частям после серьёзного ДТП.
Правда, эксперты предупреждают — нельзя полагаться только на состояние ремня. Это лишь один из многих признаков, по которым стоит проверять машину перед покупкой.
А вы знали об этом лайфхаке?
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Это интересно
Сейчас эти монеты стоят как крыло самолета: срочно проверьте кошельки
Общество в Башкирии / Это интересно
На побережье Калифорнии найдено морское чудовище длиной 5,5 метров
Это интересно
Цвет огня и не только: вот когда нужно чистить дымоход — эксперты по каминам дали точный ответ
Происшествия в Башкирии
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности смертельной аварии с участием легковушки и КАМАЗа в Аургазинском районе