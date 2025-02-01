Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Повар раскрыл секрет сочной курицы: достаточно 20 грамм соуса

Повар раскрыл секрет сочной курицы: достаточно 20 грамм соуса

19:32, 01 фев 2025

Фуд-эксперты телеграм-канала "Еда без вреда" раскрыли секретную фишку приготовления сочной куриной грудки. Главный герой рецепта — всего 20 грамм орехового соуса, который творит настоящие чудеса с диетическим мясом.

Для тех, кто следит за фигурой — бомба! Всего 394 калории в порции, зато белка — целых 50 граммов.

Что берём:

  • Куриная грудка — 200 г (главная звезда шоу)
  • Моцарелла — 30 г (для сочности)
  • Один помидор (свежести ради)
  • Ореховый соус — 20 г (тот самый секретный ингредиент)
  • Паприка, соль, перец (по настроению)
  • Лук (сколько душа пожелает)

Как готовим:

  1. Грудку разрезаем, как книжку
  2. Мажем щедро ореховым соусом
  3. Сыплем паприку для дымного аромата
  4. Кидаем лук
  5. Укладываем моцареллу и помидоры
  6. Закрываем "книжку", фиксируем зубочистками
  7. Заворачиваем в бумагу для запекания
  8. Отправляем в духовку или аэрогриль

Результат — сочная грудка с расплавленным сыром и секретным соусом. Даже заядлые противники диетической курицы оближут пальчики!

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Читайте также

Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные рубленые котлеты: весь вкус раскроет один секретный ингредиент
Это интересно
Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальные рубленые котлеты: весь вкус раскроет один секретный ингредиент
Такую курочку подают только в дорогих ресторанах: известный повар раскрыл секрет особого маринада
Это интересно
Такую курочку подают только в дорогих ресторанах: известный повар раскрыл секрет особого маринада
Простой салат из капусты покорил фитнес-блогеров страны
Интересное
Простой салат из капусты покорил фитнес-блогеров страны
Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться
Это интересно
Дед-рыбак из деревни научил готовить мелкую рыбку так: Едим огромными сковородками каждый день — не можем остановиться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok