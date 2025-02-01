Повар раскрыл секрет сочной курицы: достаточно 20 грамм соуса

19:32, 01 фев 2025

Фуд-эксперты телеграм-канала "Еда без вреда" раскрыли секретную фишку приготовления сочной куриной грудки. Главный герой рецепта — всего 20 грамм орехового соуса, который творит настоящие чудеса с диетическим мясом.

Для тех, кто следит за фигурой — бомба! Всего 394 калории в порции, зато белка — целых 50 граммов.

Что берём:

Куриная грудка — 200 г (главная звезда шоу)

Моцарелла — 30 г (для сочности)

Один помидор (свежести ради)

Ореховый соус — 20 г (тот самый секретный ингредиент)

Паприка, соль, перец (по настроению)

Лук (сколько душа пожелает)

Как готовим:

Грудку разрезаем, как книжку Мажем щедро ореховым соусом Сыплем паприку для дымного аромата Кидаем лук Укладываем моцареллу и помидоры Закрываем "книжку", фиксируем зубочистками Заворачиваем в бумагу для запекания Отправляем в духовку или аэрогриль

Результат — сочная грудка с расплавленным сыром и секретным соусом. Даже заядлые противники диетической курицы оближут пальчики!

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube