Повар раскрыл секрет сочной курицы: достаточно 20 грамм соуса
19:32, 01 фев 2025
Фуд-эксперты телеграм-канала "Еда без вреда" раскрыли секретную фишку приготовления сочной куриной грудки. Главный герой рецепта — всего 20 грамм орехового соуса, который творит настоящие чудеса с диетическим мясом.
Для тех, кто следит за фигурой — бомба! Всего 394 калории в порции, зато белка — целых 50 граммов.
Что берём:
- Куриная грудка — 200 г (главная звезда шоу)
- Моцарелла — 30 г (для сочности)
- Один помидор (свежести ради)
- Ореховый соус — 20 г (тот самый секретный ингредиент)
- Паприка, соль, перец (по настроению)
- Лук (сколько душа пожелает)
Как готовим:
- Грудку разрезаем, как книжку
- Мажем щедро ореховым соусом
- Сыплем паприку для дымного аромата
- Кидаем лук
- Укладываем моцареллу и помидоры
- Закрываем "книжку", фиксируем зубочистками
- Заворачиваем в бумагу для запекания
- Отправляем в духовку или аэрогриль
Результат — сочная грудка с расплавленным сыром и секретным соусом. Даже заядлые противники диетической курицы оближут пальчики!
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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