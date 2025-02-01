Египетские гиды превратили туристов в кошельки на ножках

19:37, 01 фев 2025

Издание "Туристас" предупреждает россиян об опасностях отдыха в стране пирамид. От аэропорта до сувенирных лавок — везде поджидают хитрые схемы местных предпринимателей.

Первый развод ждёт прямо у трапа самолёта. В аэропорту шустрые дельцы продают визы по завышенным ценам. Лайфхак от экспертов — берите только в официальных банковских киосках, иначе переплатите.

Вырвались из аэропорта? Готовьтесь к следующему испытанию. Таксисты с невинными глазами предложат "выгодный" трансфер до отеля. Спойлер — цена будет в несколько раз выше, чем в местных агрегаторах.

В ресторанах тоже не расслабляйтесь. Меню в египетских фунтах — это ловушка. Счёт вам принесут в долларах, и сумма может неприятно удивить.

Отдельная песня — экскурсии. "Бесплатные" фото с верблюдами и "комплиментарные" сувениры окажутся с ценником. А заезд в "уникальный магазинчик" — классическая схема впарить туристу барахло по космическим ценам.

Мораль проста — в стране фараонов держите ухо востро. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, даже если эта мышеловка стоит у подножия пирамид.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube