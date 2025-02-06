Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Ленивые беляши за 20 минут – просто, быстро и вкусно: Готовятся легко, а по вкусу ничем не уступают традиционным

Ленивые беляши за 20 минут – просто, быстро и вкусно: Готовятся легко, а по вкусу ничем не уступают традиционным

20:27, 06 фев 2025

В социальных сетях появился простой способ приготовления беляшей, который быстро стал популярным среди домашних кулинаров. Блюдо настолько простое в приготовлении, что с рецептом справится даже начинающий повар.

Для приготовления не требуется особых навыков и длительного времени. Основные ингредиенты найдутся в каждом доме, а результат порадует даже искушенных ценителей домашней кухни.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

▪️ 500 мл кефира

▪️ 1 яйцо

▪️ Стакан муки

▪️ 300 граммов фарша

▪️ Одна луковица

▪️ Соль и сода по 0,5 чайной ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1️⃣ Соединяем кефир с содой, оставляем на 2 минуты

2️⃣ Добавляем яйцо и муку, замешиваем до консистенции густой сметаны

3️⃣ Смешиваем фарш с луком и специями, формируем небольшие котлеты

4️⃣ Выкладываем на сковороду слоями: тесто, фарш, тесто

5️⃣ Обжариваем по 5 минут с каждой стороны

Приготовление занимает не более 30 минут. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 беляшей. Блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Пирог без выпечки за 20 минут: надо всего несколько ингредиентов
Это интересно
Пирог без выпечки за 20 минут: надо всего несколько ингредиентов
Пышные пирожки без грамма дрожжей: секрет приготовления раскрыл известный повар
Это интересно
Пышные пирожки без грамма дрожжей: секрет приготовления раскрыл известный повар
Шеф-повар раскрыл рецепт фантастической лепешки: проще и быстрее сырников
Это интересно
Шеф-повар раскрыл рецепт фантастической лепешки: проще и быстрее сырников
Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах
Это интересно
Повар раскрыла секрет приготовления невероятно пышных оладьев: поднимаются на глазах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok