Ленивые беляши за 20 минут – просто, быстро и вкусно: Готовятся легко, а по вкусу ничем не уступают традиционным

20:27, 06 фев 2025

В социальных сетях появился простой способ приготовления беляшей, который быстро стал популярным среди домашних кулинаров. Блюдо настолько простое в приготовлении, что с рецептом справится даже начинающий повар.

Для приготовления не требуется особых навыков и длительного времени. Основные ингредиенты найдутся в каждом доме, а результат порадует даже искушенных ценителей домашней кухни.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

▪️ 500 мл кефира

▪️ 1 яйцо

▪️ Стакан муки

▪️ 300 граммов фарша

▪️ Одна луковица

▪️ Соль и сода по 0,5 чайной ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1️⃣ Соединяем кефир с содой, оставляем на 2 минуты

2️⃣ Добавляем яйцо и муку, замешиваем до консистенции густой сметаны

3️⃣ Смешиваем фарш с луком и специями, формируем небольшие котлеты

4️⃣ Выкладываем на сковороду слоями: тесто, фарш, тесто

5️⃣ Обжариваем по 5 минут с каждой стороны

Приготовление занимает не более 30 минут. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 беляшей. Блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина.

Автор: Семен Подгорный