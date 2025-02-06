Ленивые беляши за 20 минут – просто, быстро и вкусно: Готовятся легко, а по вкусу ничем не уступают традиционным
20:27, 06 фев 2025
В социальных сетях появился простой способ приготовления беляшей, который быстро стал популярным среди домашних кулинаров. Блюдо настолько простое в приготовлении, что с рецептом справится даже начинающий повар.
Для приготовления не требуется особых навыков и длительного времени. Основные ингредиенты найдутся в каждом доме, а результат порадует даже искушенных ценителей домашней кухни.
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:
▪️ 500 мл кефира
▪️ 1 яйцо
▪️ Стакан муки
▪️ 300 граммов фарша
▪️ Одна луковица
▪️ Соль и сода по 0,5 чайной ложки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1️⃣ Соединяем кефир с содой, оставляем на 2 минуты
2️⃣ Добавляем яйцо и муку, замешиваем до консистенции густой сметаны
3️⃣ Смешиваем фарш с луком и специями, формируем небольшие котлеты
4️⃣ Выкладываем на сковороду слоями: тесто, фарш, тесто
5️⃣ Обжариваем по 5 минут с каждой стороны
Приготовление занимает не более 30 минут. Из указанного количества ингредиентов получается 8-10 беляшей. Блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина.