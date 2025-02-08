Посуда блестит, как новая: Смешайте горчичный порошок с этими двумя кухонными ингредиентами — и забудьте о жире и пятнах

22:18, 08 фев 2025

Российские домохозяйки массово делятся в соцсетях простым, но эффективным способом экономии на бытовой химии для посудомоечных машин. На фоне взлетевших цен на моющие средства этот лайфхак становится особенно актуальным.

Народные умельцы изобрели настоящую бомбу для грязной посуды — простая кальцинированная сода и обычный горчичный порошок, который найдётся на любой кухне.

В небольшую ёмкость наливаем привычную всем жидкость для мытья посуды. Добавляем туда чайную ложку горчичного порошка. Завершающий штрих — столовая ложка кальцинированной соды. Всю эту смесь тщательно перемешиваем до состояния однородной массы.

Помещаем смесь прямиком в отсек для моющих средств вашей посудомойки. Загружаем грязные тарелки, включаем привычный режим — и готово! По словам опытных хозяек, результат не уступает дорогущим брендовым таблеткам.

Но есть один важный момент, о котором нельзя забывать. Прежде чем закидывать посуду в машинку, обязательно очистите её от остатков пищи. Это не просто каприз — так вы не только получите идеально чистую посуду, но и продлите жизнь своему бытовому помощнику.

А теперь немного математики: средняя цена таблеток для посудомойки в магазинах колеблется от 30 до 50 рублей за штуку. Наш народный рецепт обойдётся в разы дешевле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: thesun.co.uk