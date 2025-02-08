Куры начали в феврале хуже нестись? Простые способы увеличить яйценоскость в холода

22:26, 08 фев 2025

Специалисты канала "Курочка" предупреждают: февраль самый сложный месяц для домашней птицы. Эксперты раскрыли, почему даже бывалые птицеводы теряются перед капризами пернатых в конце зимы.

Казалось бы, что может быть проще, чем держать кур? Однако последний месяц зимы преподносит владельцам домашней птицы настоящие сюрпризы. Почему куры массово впадают в депрессию и как им помочь пережить февральскую хандру?

"Птичий блюз" — именно так называют специалисты состояние несушек в феврале. И дело не в том, что курам надоело нести яйца. Всему виной — погодные качели: то оттепель, то морозы, плюс пронизывающий ветер и влажность, от которой перья встают дыбом. Даже в тёплом курятнике пернатые красавицы чувствуют себя некомфортно.

Но выход есть! Эксперты советуют превратить курятник в настоящий пятизвёздочный отель. Первым делом — заделать все щели, через которые пробирается предательский сквозняк. Затем установить "тёплый пол" в виде обогревательных ламп — курочки оценят такую заботу.

А чтобы несушки не впали в окончательную меланхолию, им нужно устроить настоящий СПА-салон. В меню — витаминные коктейли в виде влажных мешанок с бульоном и маслом. Для развлечения — целый арсенал игрушек: от простых овощей на верёвочке до гламурных зеркал и музыкальных колокольчиков.

"Счастливая курица — продуктивная курица", — утверждают птицеводы. И они правы: создав правильные условия, можно не только сохранить здоровье пернатых подопечных, но и получать свежие яйца даже в самый суровый февральский день.

Автор: Семен Подгорный