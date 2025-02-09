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Солома и известь творят чудеса: Раскрыт секрет вечного утеплителя, который не даёт покоя производителям

Солома и известь творят чудеса: Раскрыт секрет вечного утеплителя, который не даёт покоя производителям

23:12, 09 фев 2025

Специалисты строительной отрасли раскрыли секрет древнего метода утепления домов, который способен служить веками. Информацию об этом опубликовал тематический канал "Дачный Стройремонт", развенчав миф о превосходстве современных синтетических материалов.

В то время как производители наперебой рекламируют свои "супердолговечные" утеплители, эксперты строительного рынка предупреждают — ни один из представленных на рынке материалов не способен прослужить дольше 40 лет. Но оказывается, существует проверенное веками решение, о котором современные производители предпочитают молчать.

Речь идёт о соломенном утеплителе с добавлением извести — материале, который наши предки использовали ещё до появления минваты и пенопласта.

"Представьте себе материал, который не только греет зимой и охлаждает летом, но и позволяет вашему дому дышать. При этом он абсолютно безвреден для здоровья и может служить столетиями", — отмечают эксперты.

В чём же секрет этого материала? Всё гениальное просто: берётся обычная сухая солома, смешивается с негашёной известью в пропорции 10:1, добавляется вода до консистенции густой сметаны. Для лучшей связки можно добавить немного глины, хотя это необязательно.

Полученную смесь укладывают между стенами или утрамбовывают в специальные формы. После нескольких недель сушки получается монолитный блок, который не боится ни влаги, ни огня, ни грызунов. А главное — такой утеплитель не выделяет токсичных веществ, в отличие от современных синтетических аналогов.

"Производители молчат об этом способе утепления не просто так", — комментируют специалисты. "Представьте, что будет с рынком утеплителей, если люди узнают о материале, который служит веками и стоит копейки?"
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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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